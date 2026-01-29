В Умани Черкасской области мужчина ударил ножом в шею сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского областного ТЦК на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, вчера мужчина сам подошел к группе военкомов и нанес одному из них удар ножом. Сотрудника ТЦК с ранением госпитализировали, а нападавшего задержали.

"28 января в Уманском районе военнослужащие ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению военнообязанных. Корректно и согласно закону. Но это мало волновало одного из местных. Агрессивно настроенный мужчина подошел к группе военнослужащих Вооруженных сил и сразу нанес одному из них удар ножом в область шеи. К счастью, у нашего солдата оказался сильный ангел-хранитель... Нож не задел сонную артерию. Товарищи, которые были рядом, мгновенно задержали нападавшего и передали его правоохранительным органам. Действия этого преступника, без сомнения, получат соответствующую правовую квалификацию. Раненый солдат оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь и лечение", - говорится в публикации.

В ТЦК заявили, что военком участвовал в боевых действиях, дважды получил ранения и, несмотря на травмы и непростые последствия участия в войне, продолжил службу в РТЦК и СП Черкасской области.

"Он даже не мог представить, что здесь, в тылу, на его родной Черкасщине, чья-то подлая рука с ножом замахнется на него… Рука того, кого он также защищал с первого дня полномасштабного вторжения. Этот факт подлого нападения - очередное подтверждение того, насколько некоторые граждане поддались влиянию вражеской пропаганды, забыв, кто на самом деле является первопричиной этой войны на уничтожение нашего народа как нации, а страны - как государства", - подчеркнули в военкомате.

Отметим, что, судя по публикуемым сообщениям, мобилизованные гораздо чаще подвергаются насилию со стороны военкомов, чем последние страдают от рук гражданских. Например, накануне нового года в Белгород-Днестровском ТЦК после избиения военкомами, как утверждали местные телеграм-каналы, умер мужчина.

Между тем в Киевском областном ТЦК, комментируя статистику убийств военкомов, заявили, что "уклонист - предатель, уклонист - враг, уклонист - душегуб". Однако из-за волны возмущения этот патетический пост вскоре удалили и вместо него опубликовали новый, в котором заявили, что информация о массовых рейдах ТЦК является фейком.