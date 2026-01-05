Под Житомиром мужчина умер после прохождения ВВК по повестке
В Пулинах Житомирской области мужчина умер после прохождения ВВК и получения повестки.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.
По ее информации, 2 января мужчина проходил ВВК в Житомире, а утром 3 января у него несколько раз возникало носовое кровотечение из-за повышенного артериального давления.
"2 января мужчина находился в РТЦК и СП и проходил ВЛК в г. Житомире. На следующий день у него несколько раз шла кровь из носа из-за высокого кровяного давления. Врачи оказали ему необходимую помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.
После обеда он получил "боевую" повестку в Пулинах. Впоследствии у здания ТЦК мужчину обнаружили без сознания, после чего он скончался.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства события, включая изучение записей камер наблюдения, допрос свидетелей и очевидцев.
Отметим, что это не первый подобный случай. Не так давно в Черкассах мужчина скончался во время прохождения медкомиссии в территориальном центре комплектации и социальной поддержки.
В августе мы писали, что минимум 25 мужчин в Украине скончались после задержания их военкомами с февраля 2022 года.