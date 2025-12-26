В Кировоградской области в больнице скончался 49-летний Александр Чвалко из села Новый Стародуб Александрийского района, попавший в аварию, убегая от автомобиля ТЦК на мопеде.

О смерти сообщила "Суспильному" 25 декабря сестра мужчины Ирина.

Инцидент произошёл 13 декабря в селе Новый Стародуб. Как рассказала женщина, её брат работал электриком. Когда его остановили сотрудники ТЦК, он попытался объяснить, что его бронирование закончилось, но фирма, где он трудится, на днях должна его перебронировать. Военкомы не стали его слушать, и Александр принялся убегать, а военкомы поехали за ним.



Местные жители утверждают, что мужчину сбил белый Renault Duster, двигаясь по узкому переулку. По словам сестры погибшего, односельчане наблюдали момент наезда и заметили, что автомобиль с военными ТЦК имел следы повреждений. Также, по словам очевидцев, машина не имела служебных опознавательных знаков.

"И именно погоню осуществлял он. Он сбил, пролетел дальше, проехал, остановился, и это все видели люди – парень на встречном транспорте и люди рядом в доме. В принципе, с места ДТП машина не должна была уезжать. То есть они сначала пролетели вперед, потом заехали в соседний двор и пытались заменить пробитое колесо. Но им не позволили это сделать. И они имели потертый и обшарпанный бампер. Есть видео и фотофиксация", – рассказала Ирина.

Она добавила что после наезда машины Александр упал головой на камни и получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали, он находился в коме и скончался через 11 дней после ДТП.

У погибшего остались жена и двое детей.

В Кировоградском областном ТЦК и СП заявили, что мужчина пытался убежать и, не справившись с управлением, врезался в металлический забор. При этом военкомы якобы приняли все возможные меры для оказания необходимой ему помощи и предотвращения угрозы жизни и здоровью, а умышленные противоправные действия не совершали.

Напомним, недавно в Ровенской области сотрудники одного из ТЦК и СП залили газовым баллончиком женщину с ребенком. После инцидента военкомы переложили ответственность за случившееся на саму пострадавшую.

Ранее военкомы в Одессе избили и выбросили из автомобиля морпеха ВСУ, проходившего реабилитацию.