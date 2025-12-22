У сотрудников ТЦК нет полномочий ограничивать свободу человека. Этим должны заниматься правоохранительные органы в рамках административного задержания.

Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По ее словам, полицейские, вручая протокол об админзадержании военнообязанному, должны соблюдать определенные правила и действия.

В частности, уведомить адвокатов бесплатной правовой помощи, которые должны выехать и предоставить консультацию гражданину.

При этом Решетилова подтвердила, что есть случаи, когда работники ТЦК наживаются на мобилизованных.

Ранее омбудсмен заявляла, что в ВСУ забирают больных, потому что из-за нехватки людей военно-врачебные комиссии (ВВК) сократили перечень болезней, дающих непригодность к службе.

Перед этим служащий Киевского ТЦК рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования могут мобилизовать кого угодно, несмотря на состояние здоровья или наличие документов об освобождении от службы.

