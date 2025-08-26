С начала войны в Украине не менее 25 мужчин умерли после задержания военкомами
Минимум 25 мужчин в Украине скончались после задержания их военкомами с февраля 2022 года.
Об этом сообщает издание "Суспильне" со ссылкой на данные правоохранителей.
При этом правоохранители заявляют, что только в двух из этих случаев причиной смерти было избиение, остальные умерли в результате обострения хронических болезней или самоубийств, а насилия в отношении них никто не совершал.
Издание отмечает, что в большинстве случаев родные погибших не верят в эту версию и считают, что на самом деле их родственников убили.
Напомним, мы неоднократно писали о смертях мобилизованных украинцев. Так, на днях в Смеле погиб задержанный ТЦК детский тренер. Военкомы заявили, что он выпрыгнул из автобуса по пути в учебку.
Ранее в Ровенской области скончался мужчина, которого удерживали в Сарненском РТЦК и СП. От семьи военкомы скрывали факт его смерти.
А перед этим мы сообщали, что две семьи из Запорожья обвинили воинскую часть города Самар в смерти своих мобилизованных родственников.
