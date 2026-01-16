Служба безопасности Украины задержала группу добровольных помощников территориальных центров комплектования на Люстдорфской дороге в Одессе.

Видео задержания появилось в местных телеграм-каналах, а затем источники сообщили "Стране" подробности случившегося.

По информации источников, задержанные сотрудниками СБУ на углу улиц генерала Петрова и Комарова люди в военной форме оказались добровольными помощниками ТЦК Хаджибейского района из так называемого добровольческого Подразделения содействия правоохранительным органам (ПСПО).

По данным источников, задержанным "добровольным помощникам" предъявлено подозрение в организации системы взяток и поборов, которыми облагали уклоняющихся от призыва мужчин призывного возраста.

Добровольческие формирования помощи полиции и ТЦК ранее уже неоднократно оказывались в центре скандалов. Например, члены этих организаций попадались на хулиганстве: разбивали стекла в машинах во время рейдов ТЦК.

Подозреваемый в бандитизме и похищении людей в Одессе и сидевший в СИЗО организатор бандитской группы Магомед Айдамиров тоже был замечен в 2025 году в составе группы ПСПО во время проверки документов военкомами на улице Генуэзской.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал суммы для выхода из микроавтобуса ТЦК.

Как в ТЦК мобилизованным предлагают устроиться на службу в тылу за взятку, мы рассказывали в отдельном материале.