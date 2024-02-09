В Одессе водителю разбили стекло в машине, когда он попытался уехать от военкомов.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео инцидента.

Событие произошло на одном из оживлённых городских перекрёстков. Их зафиксировал видеорегистратор встречного автомобиля.

Микроавтобус военкомов и полицейская машина припарковались в "кармане" перед пешеходным переходом. Пока транспортный поток стоял на красный свет, к машине, подъезжавшей к очереди, подошли двое, видимо, жестами приказывая водителю остановиться выйти из авто.

Когда загорелся зелёный свет, водитель начал строгаться с места. В этот момент человек, зашедший с левой стороны автомобиля, ударил локтем в стекло задней двери со стороны водителя.

Судя по цвету формы, окно выбил полицейский, пока военкомы стояли на обочине.

Существует и вторая видеозапись происшествия, опубликованная свидетелем-пешеходом, на момент инцидента находившимся по другую сторону проезжей части. Он утверждает, что в машине, которой одесская полиция разбила окно, находился ребёнок. На видео слышны его крики.

Ранее военный предложил стрелять по ногам за отказ выйти из машины по требованию военкомов.

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