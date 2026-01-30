Запорожской областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки заказал авиаперевозок на 333 миллиона гривен.

Тендер на эти услуги появился в системе Prozorro. Как видно на странице с объявлением, он уже закрыт и сделка заключена.

Соглашение об авиаперевозках ТЦК заключил с киевским ООО НТН 23 января, оно будет действовать до конца года.

В документах сказано, что речь идет о закупке услуг, связанных с перевозкой (оформление удостоверяющих личность документов, виз, проездных документов, страхование, транспортировка и т.д.) кандидатов для прохождения военной службы из числа иностранцев или лиц без гражданства с территории иностранных государств, с их питанием и проживанием.

Выигравшая тендер компания НТН занимается деятельностью, далёкой от авиаперевозок, а именно оптовой торговлей древесиной и стройматериалами. Правда, среди других направлений её работы указаны строительство, неспециализированная оптовая торговля и деятельность туристических агентств.

Ситуацию прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко: "Кого и куда там собрались перевозить — вопрос очень интересный. Ситуация просто критическая, россияне движутся в город. Дроны, ракеты, КАБ, РСЗО — долетает уже всё. А в ТЦК 333 миллиона на авиаперевозки".

Ранее мы писали, что в статье расходов на культуру в государственном бюджете на 2026 год заложено на 45% больше средств, чем в прошлом году: 16,1 миллиарда гривен. Это в 2,5 раз превышает прошлогодние траты.

В то же время сообщалось, что в бюджете не хватает денег на увеличение зарплат военнослужащим.