В украинской казне нет средств, за счет которых можно было бы поднять зарплаты военным, поэтому власти обсуждают новую контрактную систему с улучшенными условиями.

Об этом на заседании Верховной Рады во время часа вопросов к правительству заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения в 2026 году не предусматривается. Мы предусматриваем новые контрактные формы, которые будут предусматривать улучшенные условия для всех военнослужащих. Для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме и получать больше средств", – сообщил чиновник.

Он добавил, что уже сегодня Кабмин рассмотрит законопроект Министерства обороны о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы.

"Относительно денежного обеспечения. Здесь необходимы отдельные институциональные и законодательные изменения. Мы провели работу с профильным комитетом, проговорили этот вопрос, будем искать варианты, но сейчас опираемся на контрактную форму", – сказал Шмыгаль.

Откуда будут взяты средства на улучшенные контракты, если нет денег на повышение зарплат, он не уточнил.

Напомним, в принятом проекте государственного бюджета Украины на 2026 год народные депутаты увеличили себе выплаты в три раза - до 200 тысяч гривен.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко объяснил это решение тем, что оно является "антикоррупционной правкой".