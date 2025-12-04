Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко попытался оправдать повышение зарплаты депутатам до 200 тысяч гривен в бюджете на 2026 год.

Об этом он заявил во время интервью.

По его словам, такое решение является "антикоррупционной правкой".

Депутат отметил, что эта правка поможет некоторым депутатам, по которым уже возбуждены уголовные дела и которые ищут "незаконный заработок", не быть коррупционерами.

Ранее мы писали о том, что в принятом проекте государственного бюджета Украины на 2026 год есть пункт о том, что "народному депутату Украины возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат народного депутата Украины, которые не подлежат налогообложению".

Таким образом народные депутаты увеличили себе выплаты в три раза - до 200 тысяч гривен.

Проект бюджета исходит из того, что Украина получит от западных партнеров покрытие дефицита в размере около 60 миллиардов долларов. Однако зарубежные страны пока не могут утвердить помощь Киеву. О главных проблемах с бюджетом мы писали в отдельном материале.