Выплаты в рамках программы "Национальный кешбэк" могут остановить с нового года, если в бюджете не хватит на них средств.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на постановление Кабинета министров.

В документе сказано, что начисление кешбэка за декабрь 2025 года будет осуществляться в феврале 2026 года при наличии бюджетных средств.

"В случае отсутствия бюджетных средств по программе в следующем бюджетном периоде для предоставления государственной денежной помощи покупателям начисление кешбэка получателям прекращается начиная с 1 января бюджетного периода, а перечисление за декабрь не производится", - говорится в постановлении.

Отметим, что по программе "Национальный кешбэк" украинцы могут получить бонусы до 10% за покупку определенных товаров украинского производства.

Напомним, в прошлом году глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что финансовая программа "Национальный кешбэк" мало интересует украинцев, тогда как получение "зимней тысячи" от Владимира Зеленского пользуется спросом.

СМИ сообщают, что украинцы уже начали получать выплаты по программе "Зимняя тысяча". О том, как её оформить, мы рассказывали в отдельном материале.