Кабинет министров Украины утвердил пакет "Зимняя поддержка" для уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

По словам премьера, по 6,5 тысяч гривен получат следующие категории украинцев:

дети-сироты;

дети на попечении;

дети с инвалидностью в приемных семьях;

дети временно перемещенных лиц (ВПЛ);

ВПЛ с инвалидностью;

одинокие пенсионеры.

Деньги будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд. Запуск программы намечен на начало декабря.

Заявляется, что потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь. Программа охватит более 660 тысяч человек.

Напомним, в конце октября сообщалось, что правительство готовит проект постановления о разовой выплате в размере 6,5 тыс. гривен для малообеспеченных граждан и семей с детьми.

Также министр социальной политики Денис Улютин говорил, что украинцы смогут получить от государства "зимнюю тысячу", как и в прошлом году. Перечень направлений использования этой суммы будет таким же: на оплату проезда, лекарств и других нужд.

А президент Владимир Зеленский на днях анонсировал программу, по которой каждый украинец сможет проехать 3 000 км по железной дороге за счёт государства.