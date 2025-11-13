Тысячу гривен "зимней поддержки" украинцам начнут раздавать с 15 ноября - за счет сокращения расходов на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на сопроводительные документы к постановлению Кабинета министров.

Власти ожидают, что деньги получат 11 миллионов граждан. Соответственно, расходы составят 11 млрд грн.

Для этого расходы по программе "Социальная защита детей и семьи" уменьшат на 3,042 млрд грн, по программе "Поддержка малообеспеченных семей" - на 1,483 млрд грн. Остальное возьмут уже из имеющейся программы.

Выплату могут получить граждане старше 18 лет и родители или опекуны за каждого ребенка. Заявку можно подать в "Дие" до 24 декабря.

Отмечается, что потратить деньги можно до 30 июня 2026 года на коммунальные услуги, бакалейные магазины, супермаркеты, аптеки, книги, благотворительность, почтовые услуги.

Премьер-министр Юлия Свириденко также заявила, что подать заявку на единоразовую выплату тысячи гривен в рамках правительственной "зимней поддержки" можно будет с 15 ноября по 24 декабря.

По ее словам, оформить помощь можно будет для себя и ребенка.

Деньги же можно будет получить двумя способами:

через приложение "Дия" - после обработки заявки деньги поступят на карточку "Национальный кэшбек". Потратить их можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донат;

в отделении Укрпочты - деньги придут на специальный счет. Их можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, на оплату коммунальных услуг и донатов.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины утвердил пакет "Зимняя поддержка" для уязвимых категорий граждан.

Министр социальной политики Денис Улютин говорил, что украинцы смогут получить от государства "зимнюю тысячу", как и в прошлом году. Перечень направлений использования этой суммы будет таким же: на оплату проезда, лекарств и других нужд.