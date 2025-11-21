Сегодня стартовал прием заявок на выплату 6 500 гривен в рамках правительственной программы "Зимняя поддержки".

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

Получить выплату могут:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, а также дети - воспитанники приёмных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещённых лиц;

дети-переселенцы, которые получают выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, которые получают надбавку по уходу.

Получить деньги можно через "Дию" или отделение Пенсионного фонда. Средства поступят на текущий счёт с особым режимом использования (если он открыт в банке) или на "Дия.Карту". А потратить деньги можно в течение 180 дней на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

Напомним, что также все желающие могут получить тысячу гривен "Зимней поддержки".

Ранее министр социальной политики Денис Улютин анонсировал, что украинцы смогут получить от государства "зимнюю тысячу", как и в прошлом году. Перечень направлений использования этой суммы будет таким же: на оплату проезда, лекарств и других нужд.