В украинском бюджете нет средств, чтобы чейчас повысить зарплаты военным хотя бы на 10 тысяч гривен, то есть около 250 долларов.

Об этом заявил в эфире "Новини.Live" народный депутат из фракции "Слуги народа" Богдан Кицак.

Как отметила ведущая эфира в студии, даже указанное минимальное повышение зарплат для военных, которых насчитывается около 800 тысяч, потребует 8 миллиардов гривен в месяц, а в год около 100 миллиардов.

Кицак заметил, что это технически сложно реализуемо.

"Даже если мы сейчас проведем секвестр (то есть сокращение расходной части - Ред.) всех внутренних программ, которые финансируются, но не доказали своей эффективности, мы не соберем этой суммы. Если мы реализуем инициативу с фиксированными заработными платами чиновников, например, на уровне 80 тысяч гривен, это даст несколько миллиардов на год. Если мы закроем пресловутый телемарафон, это даст 2-3 миллиарда в год. Если мы сократим еще какие-то расходы, то, возможно, сэкономим 20-30 миллиардов. Но даст ли это возможность закрыть стартовые 10 тысяч гривен повышения, чтобы зарплата военнослужащих была не 20, а 30 тысяч? Нет, это суммы недостаточно", - сказал нардеп.

Он добавил, что детенизация экономики, изменения в таможне и налоговой, о которых говорят уже много лет, никакого эффекта не дадут.

Напомним, власти хотят увеличить военные расходы бюджета Украины за счет Европейского Союза, однако тот еще не дал на это согласия.

Как мы писали, всего планируется увеличить бюджет этого года на 324,7 миллиарда гривен, и львиную долю из них направят на зарплаты военным - 202 миллиарда гривен.