В статье расходов на культуру в государственном бюджете на 2026 год заложено на 45% больше средств, чем в текущем году: 16,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Министерство культуры.

Особенно резко увеличатся расходы на запущенный 24 февраля 2022 года общенациональный телемарафон "Единые новости": если в уходящем году на него выделили 1,5 миллиарда гривен, то в следующем заложено 4 миллиарда гривен - в 2,7 раз больше.

Еще 4 миллиарда заложили на новую программу Владимира Зеленского "1000 часов украинского контента". Эти средства получат институты, которые будут отбирать медиапродукт: Госкино, Институт книги, Украинский культурный фонд и другие. Причём концепции программы ещё нет, её должны представить до января.

1,9 миллиарда гривен выделят на зарплату работников культуры и образования. Это на 191,5 миллиона гривен больше, чем в 2025 году.

Все национальные театры получат 106,5 миллиона гривен (+8,5%); художественные коллективы, концертные и цирковые организации – 67,5 миллиона гривен (+8,5%); музеи, библиотеки и культурно-просветительские центры – 83,3 миллиона гривен (+7,2%); заповедники – 52,1 миллиона гривен (+6,8%).

При этом в бюджете нет денег на увеличение зарплат военным.

Кроме того, пока не подтверждены источники финансирования значительной части госбюджета-2026.