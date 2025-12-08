В государственном бюджете Украины на 2026 год заложено повышение академических и именных стипендий вдвое, оно должно произойти с сентября. На эту цель должны направить 6,6 миллиарда гривен, что на 1,2 миллиарда гривен больше, чем в текущем году.

Об этом сообщает Министерство финансов.

В частности, предполагается повышение минимальной академической стипендии в университетах с 2000 до 4000 гривен, а повышенной - с 2910 до 5820 гривен. В колледжах минимальную стипендию повысят с 1510 до 3020 гривен, а повышенную - с 2197 до 4394 гривен.

Президентская стипендия в вузах увеличится с 10 тысяч до 20 тысяч гривен, стипендия от Верховной Рады - с 4 400 до 8 800 гривен, от Кабинета министров - с 4 000 до 8 000 гривен.

Стипендия президента в учреждениях профессионального образования повысится с 7 600 до 15 200 гривен, стипендия от Верховной Рады - с 3 3200 до 6 640 гривен.

При этом в украинской казне нет средств, за счет которых можно было бы поднять зарплаты военным, поэтому власти обсуждают новую контрактную систему с улучшенными условиями.

Также пока нет подтвержденных источников финансирования значительной части госбюджета-2026, так что и рост стипендий еще могут отменить. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.