Кабинет министров обещает учителям по 1500 грн для оплаты курсов повышения квалификации по их выбору.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, проект распространяется на директоров и их замов, а также на учителей 7-9 классов проекта "Новая украинская школа" и 10 пилотных классов старшей профильной школы.

"Правительство запустило новый инструмент поддержки украинских педагогов — политику "Деньги ходят за учителем". Теперь каждый учитель сам будет решать, как развиваться и где учиться. Государство будет насчитывать 1500 гривен на виртуальный счет каждого педагога. Эти средства можно будет самостоятельно использовать на учебные курсы, отвечающие собственным потребностям и профессиональным планам. Весь процесс будет проходить на государственной диджитальной платформе", - написала Свириденко.

Ранее премьер заявляла, что учителя, работающие на прифронтовых территориях, будут получать доплату в 4000 гривен ежемесячно.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.