Руководители профсоюзов газотранспортной системы Украины растратили миллионы бюджетных гривен на элитные отели, алкоголь и крестины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора на своей странице в Facebook.

По версии следствия, в 2023–2025 годах руководители профсоюзов одного из предприятий газовой промышленности (из контекста сообщения следует, что речь идет об "Операторе газотранспортной системы") создали механизм, позволявший свободно распоряжаться поступлениями из фонда оплаты труда.

"Из более чем 233 миллионов гривен, перечисленных профсоюзам для обеспечения трудовых и социальных потребностей работников, значительную часть направляли на приобретение товаров и услуг, не связанных с деятельностью профсоюзов и не предусмотренных какими-либо договорными обязательствами", - говорится в сообщении.

В итоге почти 15 миллионов гривен профсоюзные начальники потратили на отдых с семьями в элитных отелях, оплату лечения своих знакомых, корпоративы, алкоголь, покупку одежды и даже на крестины детей.

Следствие также указывает на умышленный обход закупочных процедур, что позволяло скрывать реальные объемы расходов.

Трем руководителям профсоюзных организаций во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах по предварительному сговору с использованием служебного положения.

