В Одессе сотрудники территориального центра комплектования поймали на улице мужчину, грубо повалили его на землю и принялись избивать ногами.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

На опубликованных кадрах видно, как один из военкомов повалил убегавшего от группы оповещения мужчину. К потасовке сразу присоединились остальные сотрудники ТЦК, и один из них начал ногами и руками избивать лежащего на земле человека, которого держали его коллеги. В ответ на возмущения снимавшей видео женщины самый разъярённый военком, который в основном и наносил удары, послал её.

После публикации ролика Одесский областной ТЦК прокомментировал его, заявив, что военкомы прибегли к самообороне и вообще видео смонтировано.

"На законное требование военнослужащих проследовать в районный ТЦК указанное лицо отреагировало агрессивно и, по предварительным данным, оказало физическое сопротивление и напало на военнослужащего. С целью пресечения противоправных действий, самозащиты и осуществления административного задержания к гражданину были применены меры физического воздействия. Видеоматериал, распространенный в социальных сетях, не отражает полной хронологии событий и имеет признаки выборочного монтажа, что может искажать фактические обстоятельства инцидента, в частности момент возникновения противоправных действий со стороны гражданина", - говорится в сообщении ТЦК в Фейсбуке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Михаилу Федорову разобраться с насильственной мобилизацией на улицах. Видимо, меры по предотвращению агрессивных действий со стороны военкомов в отношении граждан пока не предприняты, хотя с проблемой ТЦК Федоров пообещал разобраться ещё в день своего назначения - 14 января.

Почему президент решил бороться с бусификацией, мы разбирали в отдельном материале.