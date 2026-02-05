Во Львове женщина открыла огонь по автомобилю, в котором находились сотрудники полиции и территориального центра комплектования.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры на своём сайте.

По информации ведомства, в понедельник утром 44-летняя жительница Львова увидела процесс мобилизации, достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу микроавтобуса, в котором находились двое сотрудников полиции и работники Галицко-Франковского ОРТЦК и СП, а когда машина тронулась, выстрелила в неё.

В полиции уточнили, что инцидент произошёл около 7:30 на улице Космической. Пуля из пистолета женщины попала в заднее стекло автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа изъяла у женщины травматический пистолет, который направлен на экспертное исследование.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на днях в Виннице неизвестный открыл огонь по группе оповещения ТЦК, обошлось без пострадавших.

А в Житомирском районе военком стрелял во время стычки с гражданскими.