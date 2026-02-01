В Виннице неизвестный открыл огонь по группе оповещения территориального центра комплектования, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области на своём сайте.

Инцидент произошел сегодня, около 10:40 утра на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Стрелка разыскивают.

"Неизвестный мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал. Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в заявлении.

Напомним, на днях в Умани Черкасской области мужчина ударил ножом в шею сотрудника ТЦК. В военкомате заявили, что мужчина сам подошёл к группе оповещения и нанес удар одному из сотрудников. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Михаилу Федорову разобраться с насильственной мобилизацией на улицах.

Почему президент решил бороться с "бусификацией", мы разбирали в отдельном материале.