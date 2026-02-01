В Житомирском районе военком открыл стрельбу во время стычки с гражданскими.

Видео инцидента появилось в местных пабликах.

На опубликованных кадрах человек в военной форме на повышенных тонах общается с жителями одного из дворов.

Когда ситуация начала переходить в потасовку, полицейский попытался разнять спорщиков, на военком достал стартовый пистолет и выстрелил.

В пресс-службе Национальной полиции заявили, что это произошло вчера утром в Новогуйвинской общине. При этом отмечается, что пострадавших нет, а в настоящее время идёт проверка.

Житомирский областной ТЦК публикует свою версию инцидента со стрельбой в поселке Новогуйвинское.

Заявляется, что во время проверки документов был остановлен мужчина, который находился в розыске. В ходе общения он отказался выполнять требования и "вел себя агрессивно".

К конфликту присоединились и другие гражданские. Когда ситуация стала "опасной" военком "применил шумовой прибор и осуществил предупредительный выстрел в землю, чтобы остановить эскалацию конфликта".

По факту инцидента проводится служебная проверка.

Отметим, что на видео инцидента выстрел производится не в землю, а в сторону гражданских.

Напомним, на днях 23-летний житель Львова на видео заявил о избиении со стороны сотрудников ТЦК.

Ранее военком из Тернополя опубликовал видео, где он кроет матом мобилизованного и угрожает ему избиением.