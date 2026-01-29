23-летний житель Львова заявил о избиении со стороны сотрудников ТЦК.

Соответствующие кадры публикуют украинские телеграм-каналы.

По его словам, 16 января несколько человек в военной форме остановили его и потребовали предъявить документы. В ответ молодой человек попросил показать их документы, после чего его насильно затащили в автомобиль и избили.

Когда выяснилось, что горожанину 23 года, его выволокли из машины и ударили в область лица.

Помимо обращения, на видео присутствуют записи в том числе с придомовых камер видеонаблюдения и жильца многоэтажки где видно, как трое фигур в камуфляже тянут молодого человека за рюкзак, пытаются выбить у него телефон и силой усаживают в машину. После один из неизвестных наносит гражданину удар в область лица.

Ранее военком из Тернополя опубликовал видео, где он кроет матом мобилизованного и угрожает ему избиением.

Также мы публиковали кадры интервью, где служащий ТЦК пожаловался на враждебное отношение к военкомам жителей запада Украины.

Война в Украине продолжается 1436-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 29 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду поступила информация о захвате российской армией Орехово-Васильевки и её продвижении в районе Приволья, Васюковки, Резниковки и в Миньковке. Все эти населённые пункты находятся на пути к Славянску.

