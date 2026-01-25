В Полтаве сотрудники ТЦК выбили дверь и мобилизовали мужчину прямо из туалета на АЗС.

Об этом пишут местные паблики.

Сообщается, что мужчина пытался убежать от военкомов и спрятаться в уборной на заправке на улице Зиньковской. Защитить его пытались уборщица и девушка-кассир, которых сотрудники ТЦК тянули за руки. Однако СМИ пишут, что это не помогло - дверь выбили, туалет сломали, а парня погрузили в бус.

В сети появились кадры инцидента, на которых женщина возмущена действиями военкомов, а также видео, как мужчину заносят в микроавтобус.

Ранее мы сообщали, что мобилизованный, которого привезли в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Костя Гордиенко, на следующий день "выпал из окна" третьего этажа воинской части и впал в кому.

В отдельном материале мы рассказывали, как в ТЦК мобилизованным предлагают за взятку устроиться на службу в тылу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.