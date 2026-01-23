Мобилизованный "выпал из окна" третьего этажа воинской части – сейчас он в коме.

Об этом сообщают телеграм-каналы Кропивницкого.

По их информации, мобилизованного 53-летнего жителя Александровки Кировоградской области вчера нашли травмированным у здания воинской части.

Накануне, 21 января, его привезли в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Костя Гордиенко, сообщила офицер отделения коммуникаций Руслана Богдан. По её данным, в настоящее время продолжаются следственные действия. В настоящее время мужчина находится в больнице.

"Пока мы не можем разглашать все детали официального следствия. Впрочем, предварительная внутренняя проверка свидетельствует, что мобилизованный, вероятно, выпал из окна здания. При этом никаких признаков насилия, принуждения или других факторов внешнего воздействия не зафиксировали", – заявила она.

Состояние мужчины тяжёлое, он находится в коме в отделении реанимации, подтвердила гендиректор Кировоградской областной больницы Лариса Андреева.

"Максим мне рассказывал, что проходит ВВК. Вчера около 17 он звонил, сказал, что идёт на ужин, получил военный билет. А ночью мне позвонили по телефону и спросили, кем мне приходится человек, кому принадлежит этот номер. Я сказала, что это мой муж. Сказали, что его нашли с проломленным черепом, он выпал с 3-го этажа, сейчас в реанимации", – рассказала жена мобилизованного Наталья Малеванная.

Ранее в Смеле погиб мобилизованный детский тренер. Военкомы заявили, что он выпрыгнул из автобуса по пути в учебку.

Также появилась информация, что в Харькове мужчина выпал из окна здания ТЦК.