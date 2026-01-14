В ходе мобилизационных мероприятий во Львове мужчина ударил военкома ножом в живот и скрылся на микроавтобусе.

Об это сообщает местный областной центр комплектования армии.

Инцидент произошёл 11 января, когда наряд уличного оповещения остановил 46-летнего местного жителя и попросили предъявить документы.

По информации ТЦК, мужчина оказался нарушителем воинского учёта и в ходе проверки документов ранил военкома ножом.

"После происшествия – сел в свой микроавтобус и сбежал, а раненого доставили в больницу. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает", – указано в сообщении.

Также в ТЦК заявили, что мужчину уже задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении насилия в отношении "должностного лица, исполняющего общественный долг", львовянину грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Ранее в Днепре мужчина ударил ножом двух военкомов, началась стрельба.

Напомним, недавно киевский ТЦК отреагировал на статистику убийств военкомов, заявив, что уклонисты – "предатели и враги".

