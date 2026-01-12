В Одесской области двое военных правоохранительного органа задержаны по подозрению в препятствованию деятельности ВСУ.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины на своей странице в Фейсбуке.

Военные создали паблик "ГАИ Чёрная" в мессенджере Viber, в котором предупреждали мужчин о блокпостах и передвижении мобилизационных групп центров комплектования армии.

Дело передано в суд, задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее в Одессе горожане разбили окна автобуса ТЦК, освобождая находившихся там мобилизованных.

Также мы публиковали заявление волонтёра о том, что военкомы избили и выбросили из авто морпеха ВСУ, проходившего реабилитацию в Одессе.

Война в Украине продолжается 1419-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 12 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в ВСУ заявили, что РФ создаёт плацдарм для развития дальнейшего продвижения в Сумской области. По оценке военных, наступление ведётся в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность для областного центра. В частности, войска противника увеличили активность беспилотников и пытаются обойти украинские позиции с флангов.

