В Днепре мужчина ранил ножом двух военкомов, началась стрельба
Сегодня днём в Днепре неизвестный мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК. В ответ один из военнослужащих открыл огонь.
Об этом сообщает пресс-служба полиции города Днепр на своей странице в Facebook.
По информации правоохранителей, инцидент произошёл сегодня около 14:40 на улице Калиновой во время проведения мероприятий по оповещению.
Мужчина нанёс ножевые ранения двум военкомам. В результате пострадавшие были госпитализированы.
Для задержания нападавшего один из военнослужащих сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.
"Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте работает следственно- оперативная группа отдела полиции № 1 Днепровского районного управления полиции № 2", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Ровенской области сотруднику ТЦК сломали ребро ломом во время погони за военнообязанным.
А в начале месяца мы писали о том, что во Львове военкома зарезали во время проверки документов.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.