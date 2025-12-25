Сегодня днём в Днепре неизвестный мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК. В ответ один из военнослужащих открыл огонь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города Днепр на своей странице в Facebook.

По информации правоохранителей, инцидент произошёл сегодня около 14:40 на улице Калиновой во время проведения мероприятий по оповещению.

Мужчина нанёс ножевые ранения двум военкомам. В результате пострадавшие были госпитализированы.

Для задержания нападавшего один из военнослужащих сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.

"Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. На месте работает следственно- оперативная группа отдела полиции № 1 Днепровского районного управления полиции № 2", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Ровенской области сотруднику ТЦК сломали ребро ломом во время погони за военнообязанным.

А в начале месяца мы писали о том, что во Львове военкома зарезали во время проверки документов.

