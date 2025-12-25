В Ровенской области группа мужчин напала на сотрудников Сарненского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Один из военкомов в результате получил перелом ребра.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба оперативного командования "Запад".

Происшествие произошло вчера. Как сообщается в публикации, патрульная полиция пыталась остановить автомобиль, который проигнорировал требование предъявить документы и скрылся на территории предпринимателя. В это время группа прохожих, "не понимая контекста ситуации", принялась хватать правоохранителей за одежду, обзываться матом и бросать палки. А один агрессивно настроенный гражданин взял лом и ударил военкома.

"Гражданином Е. во время происшествия был применен металлический предмет (лом), в результате чего один из военнослужащих получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы паранхимы обоих легких", - говорится в сообщении.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В связи с происшествием открыто уголовное дело. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об умышленном нанесении побоев должностному лицу. Продолжается досудебное расследование; все обстоятельства случившегося, роль каждого участника и квалификацию преступления установит следствие.

Ранее жители Одессы разбили окна автобуса сотрудников ТЦК, спасая насильно мобилизованных граждан.

А во Львове же мужчина зарезал сотрудника ТЦК и СП во время проверки документов. Погибший военком оказался ветераном АТО, который после начала полномасштабной войны вернулся на фронт, а затем был переведён в ТЦК из-за проблем со здоровьем.