В поселке Рудно недалеко от Львова неизвестный стрелял в автомобиль сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК).

Об этом журналистам сообщила спикер полиции Львовской области Алина Подрейко.



По её словам, в настоящий момент проводится специальная полицейская операция.

Между тем местные СМИ сообщают, что из‑за объявленного правоохранителями плана "Перехват" на выезде из города образовались пробки.

Пресс‑служба полиции Львовской области рассказала подробности инцидента.

По данным правоохранителей, около 10:00 на перекрёстке улиц Леси Украинки и Небесной Сотни в посёлке Рудно водитель автомобиля Volkswagen Passat произвёл несколько выстрелов по автомобилю Volkswagen Transporter, после чего скрылся с места.

При этом в результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.

По данному факту следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Полицейские принимают меры для установления места пребывания и задержания злоумышленника.

В сети появилось видео с места стрельбы по микроавтобусу ТЦК в поселке Рудно в пригороде Львова.

Львовские паблики также опубликовали фото расстрелянного микроавтобуса ТЦК, на котором видны следы нескольких выстрелов.

