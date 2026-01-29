В Хмельницком работники ТЦК и СП насильно мобилизовали священника УПЦ, настоятеля Свято-Покровского храма села Редвинцы Хмельницкого районного округа протоиерея Максима Москальчука. Его похитили и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает телеграм-канал Хмельницкой епархии УПЦ.

По данным епархии, отца Максима забрали утром 28 января по дороге на работу. У него насильно забрали телефон и против его воли повезли в Хмельницкий городской ТЦК. Протоиерей согласился вступить в ряды Вооруженных сил Украины, но отказался брать в руки оружие, так как ему это запрещает сан священника, после чего его погрузили в автобус и увезли в неизвестном направлении. Связи с ним нет, сказано в публикации.

"Согласно международному праву и конвенциям, священнослужитель не может быть призван в армию и тем более не имеет права брать в руки оружие. Это не только нарушение прав человека, но и грубое игнорирование духовной миссии, которую несет пастырь", - отметили в епархии.

Насильная мобилизация клириков УПЦ давно не редкость в Украине. Так, летом в Тернопольской области во время крестного хода в Почаевскую лавру сотрудники ТЦК мобилизовали многодетного священника УПЦ.

Тогда же в Харькове принудительно мобилизовали двух братьев - священников УПЦ и удерживали их в ТЦК.