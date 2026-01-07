Государственное бюро расследования задержало сотрудника одного из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области, который совместно с руководством унижал и избивал военнообязанных. Причём в ноябре 2025 года начальнику этого же ТЦК сообщили о подозрении в аналогичных правонарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сказано в публикации, после проверки жалоб граждан об избиении, пытках и вымогательстве денег в одном из прикарпатских ТЦК, а также после официальных публикаций в СМИ в правоохранительные органы потекли обращения людей, пострадавших от действий группы военкомов районного ТЦК во главе с их руководителем. В ходе досудебного расследования следователи установили слычаи унижения и неправомерного применения силы. В частности, военкомы избили мужчину только за то, что тот отказался проходить флюорографию. По данным следствия, офицер и солдат вывели его в коридор, где один из них силой держал, а другой нанес по меньшей мере пять ударов. Позже работники ТЦК сняли с избитого одежду и силой завели в кабинет рентгенографии. При этом фигуранты не переставали бить пострадавшего и применили слезоточивый баллончик, брызнув ему в лицо. Потерпевший получил настолько тяжелые травмы, что нуждался в хирургическом удалении одного из органов.

Действия руководителя и его подчиненного квалифицированы по статье о пытках, совершенных представителями государства. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд взял офицера и солдата под стражу без права залога.

В декабре в Белгород-Днестровском ТЦК после избиения военкомами умер мужчина.

На днях сотрудник ТЦК во Львове пожаловался на отношение к военкомам жителей запада Украины как к врагам.