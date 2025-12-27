В Белгород-Днестровском территориальном центре комплектования и социальной поддержки погиб мужчина.

Об этом пишут в социальных сетях.

По информации пабликов, 25 декабря около 11 часов дня его избили сотрудники ТЦК, после чего он потерял сознание, был доставлен в ТЦК и умер на месте.

Позже с телефона погибшего его сыну позвонили с просьбой приехать на опознание тела, а в заключении о смерти указали "сердечная недостаточность".

В публикациях говорится, что началось расследование и к делу подключились адвокаты.

Одесский областной ТЦК и СП эту версию отрицает. В официальном заявлении сказано, что мужчину доставили в ТЦК для уточнения учетных данных, где он "внезапно потерял сознание".

Ему оказывали домедицинскую помощь и вызвали скорую, однако спасти его не удалось. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне хронического заболевания.

В ТЦК также отмечают, что признаков насильственной смерти не выявлено, и призывают дождаться официальных выводов следствия.

Напомним, в Кировоградской области в больнице скончался 49-летний Александр Чвалко из села Новый Стародуб Александрийского района, попавший в аварию, убегая от автомобиля ТЦК на мопеде.

Ранее военкомы в Одессе избили и выбросили из автомобиля морпеха ВСУ, проходившего реабилитацию.