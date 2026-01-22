В Винницкой области разоблачили сотрудницу ТЦК, которая требовала деньги у матери погибшего военнослужащего.

Об этом сообщает Прокуратура Украины.

Согласно сообщению, в апреле 2023 года женщина предложила матери погибшего военного "помощь" в оформлении единовременной денежной помощи и пообещала повлиять на решение других должностных лиц местного центра комплектования армии.

В декабре 2023 года, после назначения выплаты, подозреваемая потребовала пять тысяч долларов за своё "содействие". Женщина перевела 190 тысяч грн на банковский счёт, после чего средства были сняты наличными через разные банкоматы.

Чиновница ТЦК отстранена от должности, ей избрали меру пресечения.

На днях, стало известно, что вышедшая под залог экс-глава Хмельницкой МСЭК задекларировала Porsche, два особняка и миллионы сбережений.

Также мы сообщали, что бывший водитель ТЦК задекларировал золотые слитки и крупную сумму наличными.

