В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала главу районной военно-врачебной комиссии, которую подозревают в выдаче мужчинам липовых справок о непригодности. За каждую справку медкомиссии вымогали минимум 2,5 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Как установило расследование, должностное лицо является одной из организаторов незаконной схемы. Согласно материалам дела, в обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва. Стоимость таких услуг начиналась от 2,5 тысяч долларов. Задокументировано более 20 фактов передачи взяток.

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечён сотрудник ТЦК, который действовал совместно с 58-летним жителем региона.

Во время обысков у главы ВВК при местном территориальном центре комплектования было обнаружено более 300 тысяч долларов.

В настоящее время руководителю ВВК и одному из сообщников сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура опубликовала видео передачи взяток главе днепропетровской ВВК. Судя по всему, видеонаблюдение было установлено в светильнике в ее кабинете.

По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, руководительницу ВВК зовут Валентина Анисимовна Куриш. Она занимает должность руководителя ВВК в Центре первичной медико-санитарной помощи №3 города Каменское (бывший Днепродзержинск).

Ранее мы сообщали, что за время полномасштабной войны с РФ по заключению ВВК Вооруженные силы Украины списали в запас 41 офицера из высшего личного состава.

Также мы рассказывали, что после года работы главным медиком в ВВК Тернопольского областного ТЦК Олег Фарион в один день купил квартиру, дом и пять земельных участков на несколько гектаров.