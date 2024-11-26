За время полномасштабной войны с РФ по заключению военно-врачебных комиссий Вооружённые силы Украины списали в запас сорока одного офицера из высшего личного состава.

Об этом говорят данные за период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года, которые предоставили Радио Свобода в главном управлении коммуникаций ВСУ.

Так, по решению ВВК были от военной службы были освобождены, например, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, экс-начальник Генштаба Сергей Шаптала, экс-командующий Медсил ВСУ Татьяна Остащенко, экс-командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль.

Ранее работник ТЦК заявил, что без оснований списывал офицеров ВСУ.

Согласно судебным материалам, руководитель отделения офицеров запаса и кадров в течение марта-сентября 2022 года не обеспечил надлежащую сохранность и полноту отработки документов по учёту резервистов. Это привело к безосновательному исключению из военного учёта 19-ти офицеров запаса.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский разрешил иностранцам занимать офицерские должности в украинской армии.

Решение касается и лиц без гражданства – они теперь также могут становиться офицерами Вооружённых сил.