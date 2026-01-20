Бывшая глава Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяна Крупа, которая почти год отсидела в СИЗО по коррупционному делу и осенью вышла под залог в 20 млн, задекларировала за 2024 год новый Porsche Cayenne (второй в семье), 66 объектов недвижимости и земельных участков, а также миллионые сбережения.

Информация об этом представлена в соответствующем реестре.

Крупой задекларированы два дома общей площадью 255 кв. м в Каменец-Подольском районе и жилой дом на 590 квадратов в Хмельницком. Все они указаны как недостроенные.

При годовом доходе в 2 млн грн и 5,2 млн у мужа Крупа задекларировала на банковских счетах семьи 3,88 млн грн, 230 тыс. долл., 52 тыс. евро и 3,4 тыс. польских злотых, а также 93 тыс. долл. и 2 тыс. евро налички.

Также у Крупы есть серьги Dior за 700 тыс. грн и часы Rolex за 405 тыс. грн.

