Глава Полтавского управления СБУ Константин Семенюк, назначенный Владимиром Зеленским на эту должность в августе 2025 года, задекларировал покупку дорогих активов по заниженной стоимости у фигурантов коррупционных расследований. Его семья в 2021-2023 годах приобрела недвижимость и автомобили более чем на 12 миллионов гривен.

Об этом сообщают "Схемы".

Как узнали журналисты "Схем", оформленное на родителей жены Семенюка имущество появилось в период, когда он возглавлял отдел контрразведывательной защиты интересов Украины в Черновицком СБУ и был заместителем Винницкого управления СБУ. При этом частью имущества – машиной Audi Q8 и квартирой в Черновцах – пользуются Семенюк и его супруга Марина.

Семенюк указал в декларации, что в мае 2023 года его тесть купил Mercedes-Benz GLE 350D AMG 2020 года выпуска, хотя судя по штрафам на нём ездил сам Семенюк. Такая машина стоит примерно 75 тысяч долларов. Через полгода тесть стал счастливым обладателем ещё и Audi Q8 2019 года выпуска. Причем камеры МВД неоднократно фиксировали за рулём этой машины Семенюка. Стоимость Audi Q8 оценивается в 60 тысяч долларов, но жена Семенюка заявила в декларации, что премиум-авто купили за 68 тысяч гривен. Продавцом в документах указан винницкий бизнесмен, чью сделку по покупке завода расследовало местное СБУ.

Подобным образом семья Семенюка купила за 1,5 миллиона гривен апартаменты бизнес-класса площадью 120 квадратных метров в Черновцах. Продавцом недвижимости был Титус Скрипа, отец застройщика и депутата Черновицкого горсовета Ромео Скрипы, в отношении которого Государственная фискальная служба расследовала уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с продажи квартир.

В октябре 2023 года тесть Семенюка всего за 22,4 тысячи гривен купил у винницкого бизнесмена земельные участки в Буковинских Карпатах, на которых расположен комплекс отдыха с двумя коттеджами, бассейном, чаном и панорамной сауной. Стоимость аренды одного коттеджа на 10 человек составляет около 10 тысяч гривен в сутки.

