Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении народному депутату и ее супругу, главе областного совета, в недостоверном декларировании на 8 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, не называя имена фигурантов дела. Народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что речь идет о "слуге народа" Юлии Диденко и ее супруге - главе Одесского облсовета Григорие Диденко, тоже от партии "Слуга народа".

Следствие указывает на то, что они в 2021–2024 годах приобрели имущество почти на 5 млн грн без подтвержденных источников дохода. Среди их активов указаны взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска).

В суде просят конфисковать у семьи политиков активы на 5 млн грн.

Ранее мы писали о том, что детективы НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили прокурора Офиса генерального прокурора и адвокатов на подстрекательстве ко взятке в размере 3,5 миллиона долларов. Деньги хотели передать прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда за принятие решения о закрытии уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ.

В августе сообщалось, что подозрение в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации получил бывший глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.