В Украине сейчас "условные "антикоррупционеры" захватывают всю власть и контроль над финансовыми потоками в энергетике Украины и государственных энергетических компаниях".

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко во время интервью.

Он назвал одним из "ключевых спикеров" этой команды - главу центра исследований энергетики Александра Харченко, который на днях сказал "чем это закончится".

Харченко, по словам Кучеренко, заявил, что тариф на свет для населения очень низкий и его нужно поднять, чтобы провести ремонты объектов энергетики.

Напомним, ранее глава МВФ рекомендовала Украине отменить субсидии для украинцев на тепло и электроэнергию.

Война в Украине идет 1428-й день. Мы следим за последними новостями среды, 21 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на вторник был нанесён новый удар по украинской энергосистеме. По данным "Укрэнерго", были повреждены объекты генерации, сети передачи и распределения электроэнергии. Сильнее всего пострадал Киев, где без электричества остались 335 тысяч домохозяйств.

