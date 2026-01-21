В Киеве в здании городского совета началось заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения.

На мероприятие приглашали бизнесмена Игоря Коломойского. Однако глава комиссии Алексей Гончаренко заявил, что перед началом заседания следователи НАБУ сообщили, что Коломойский не будет присутствовать, поскольку участвует в неотложных следственных действиях. А СБУ прислала письмо, в котором приведено другое объяснение неявки олигарха: на Коломойского якобы готовится покушение, поэтому его не могут доставить на заседание ВСК.

"Получена информация от оперативного подразделения, что в настоящее время неустановленными лицами планируется реализовать мероприятия посягательства на жизнь и здоровье Коломойского И.В. во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета", - говорится в уведомлении СБУ.

Гончаренко отметил, что утром Коломойского возили на допрос в НАБУ и угрозы его жизни не было.

Также на заседание не явился вызванный бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Гончаренко пригрозил, что если экс-чиновника сегодня не будет на комиссии, он обратится в правоохранительные органы с требованием о его принудительном приводе.

Кроме того, к депутатам не пришёл и ожидаемый экс-глава СБУ Василий Малюк. Он сообщил, что находится в отпуске.

Наконец, на ВСК отсутствует и председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин. Это уже не первый пропуск заседания: он не приходил на комиссию 15 января из-за болезни, открыв больничный с 12-го до 16-е число. Его пригласили вторично, и он неожиданно заболел прямо в день заседания ВСК, то есть сегодня. Причем с 17 до 20 января Пронин был здоров.

Зато перед членами ВСК выступил первый заместитель Пронина Богдан Корольчук. Гончаренко напомнил, что "по невероятному стечению обстоятельств он является бывшим заместителем председателя Полтавской ОВА", которую тоже возглавлял Пронин.

Корольчук сообщил присутствующим, что Государственная служба финансового мониторинга получила запрос от международных партнеров по делу "Мидас". Ещё чиновник пожаловался, что в задержках ответов на запросы НАБУ виноваты международные партнеры.

Напомним, ранее власти не раз отменяли суды по делу Коломойского после того, как он пообещал на заседании сделать громкое заявление.

В итоге он всё же его сделал, рассказав, что в Израиле покушались на жизнь Тимура Миндича.