Судебное заседание в Шевченковском районном суде Киева по делу бизнесмена Игоря Коломойского, который находится в следственном изоляторе уже два года, снова отменено - на этот раз из-за болезни судьи.



Об этом в своем телеграм-канале сообщает народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Политик напомнил, что вчера заседание в Подольском районном суде столицы перенесли из-за поломки машины конвоя.

Гончаренко видит связь отмены этих заседаний с недавними заявлениями Коломойского о намерении поделиться с журналистами интересной информацией.

"Коломойский анонсировал, что хочет рассказать журналистам много интересной информации. И вот снова заседание переносят. Совпадение?" - пишет нардеп.





Между тем адвокаты Коломойского после вчерашнего несостоявшегося заседания заявили, что были уверены в его срыве из-за анонсов их подзащитного. Они отметили, что бизнесмена уже четвёртую неделю подряд не доставляют на судебные заседания, после того как он во время одного из процессов публично прокомментировал подозрения фигурантам дела "Мидас". Напомним, Коломойский тогда предрёк скорый конец "Наполеону-Зеленскому" и назвал бизнесмена Тимура Миндича чертом, который не может быть конечным бенефициаром коррупционных схем, намекая, что таковым является сам президент Украины.