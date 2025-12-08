Обвиняемого по делу "Приватбанка" бизнесмена Игоря Коломойского, находящегося в следственном изоляторе уже два года, из-за поломки транспорта конвойной службы не доставили в суд, на котором он обещал сделать заявления для СМИ.

Как передает корреспондент "Страны", об этом сообщил секретарь Подольского районного суда, куда должны были привезти бизнесмена.

Прокуроры и адвокаты заявили, что без Коломойского проводить судебное заседание невозможно. Его перенесли на четверг, 11 декабря, на 15:00.

Между тем адвокаты Коломойского рассказали, что их подзащитного уже четвёртую неделю подряд не доставляют на судебные заседания, и они были уверены, что его не привезут и сегодня из-за анонсированного общения с журналистами.

По их словам, бизнесмена перестали привозить в суд после того, как во время одного из процессов он публично прокомментировал подозрения фигурантам дела "Мидас". Напомним, Коломойский тогда предрёк скорый конец "Наполеону-Зеленскому" и назвал Миндича чертом, который не может быть конечным бенефициаром коррупционных схем, намекая, что таковым является сам президент Украины. С тех пор бизнесмена, по словам адвокатов, ни разу не привезли ни на одно заседание.

"Каждый раз новая причина: то ломается служебный транспорт, то заболевает судья, то прокуроры не могут явиться и просят о переносе", - сказали адвокаты.

Они также считают, что цель таких действий - удерживать Коломойского под стражей максимально долго.

Кроме того, адвокаты добавили, что завтрашнее заседание в Шевченковском суде Киева по делу о заказном убийстве тоже не состоится - из-за болезни судьи. Между тем Коломойский приглашал журналистов не только на сегодняшнее, но и на завтрашнее заседание в Шевченковский районный суд.

Ранее мы писали, что многие заключенные во время президентства Зеленского после отставки с поста руководителя Офиса президента Андрея Ермака предпринимают активные усилия, чтобы выйти на свободу. В их числе и Коломойский.