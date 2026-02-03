Совместная работа с сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки по мобилизации граждан портит имидж полиции.

Об этом в интервью "Цензор.нет" сказал глава Национальной полиции Иван Выговский.

Он отметил, что с начала войны наблюдается увеличение случаев сопротивления гражданами работникам ТЦК. По его мнению, это объясняется "нежеланием большинства идти в армию". С другой стороны, он отметил и проблемы в работе самих военкомов.

"Мы тоже осуществляем оповещение с ТЦК и СП, и это очень негативно влияет на имидж Национальной полиции. С другой стороны, мы документируем факты коррупции в ТЦК и СП, то есть когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию. Общество об этом тоже знает. Поэтому оно минимально доверяет ТЦК и СП и сразу негативно воспринимает ситуацию, даже когда человека останавливают, чтобы проверить документы. И почти ежедневно есть факты нападения на военнослужащих ТЦК и СП", - рассказал Выговский.

Он добавил, что после полномасштабного вторжения полиция зафиксировала 526 фактов сопротивления военкомам. Больше всего - 59 - в Харьковской области, а меньше всего - всего один - в Херсонской.

Выговский также заявил, что часто жалобы на работу полиции и ТЦК не подтверждаются в ходе проверок.

Кроме того, он напомнил, что задерживать людей может только полиция, а ТЦК обязаны лишь заниматься оповещением.

Отметим, что в сети регулярно появляются видео, на которых людей задерживают именно военкомы, а не полицейские.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Михаилу Федорову разобраться с насильственной мобилизацией на улицах.

