Украина в уходящем году не приблизилась к вступлению в ЕС. Изменить тупиковую ситуацию может фиксация условия о членстве страны в сообществе в мирном плане.

Об этом пишет Politico.

"В последнем отчёте Еврокомиссии о расширении говорится, что переговоры о кластерах должны начаться как можно скорее в 2025 году, при этом Киев призывают ускорить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Однако на данный момент с места ничего не сдвинулось, и уже и без того амбициозная цель завершить переговоры к 2028 году ускользает", - говорится в статье.

Издание полагает, что вступление Украины в ЕС возглавит список приоритетных задач европейских чиновников на 2026 год.

"Закрепление членства в ЕС в мирном плане может оказаться единственным политически жизнеспособным способом сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки в 2026 году, тем самым превращая его в определённом смысле в самое стратегически важное новогоднее решение Брюсселя", - пишет Politico.

Напомним, согласно озвученному Владимиром Зеленским мирному плану из 20 пунктов Украина станет членом Европейского Союза в точно определенные сроки и в краткосрочной перспективе получит преференциальный доступ к единому рынку ЕС.

Между тем Украина не может начать переговоры о вступлении в Евросоюз, поскольку Венгрия блокировала заявление ЕС о расширении.