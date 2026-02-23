Объявленное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединённой энергосистеме Украины.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго" на своём официальном сайте.

Заявляется, что в последний раз Киев запрашивал аварийную помощь у Братиславы больше месяца назад и в очень ограниченном объёме.

Одновременно "Укрэнерго" сообщает, что официальные документы об одностороннем прекращении действия договора о взаимном оказании аварийной помощи словацким системным оператором – компанией SEPS – ей пока не поступали.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что Украина не может покрыть дефицит электроэнергии импортом из-за высоких цен в ЕС.

"Главная причина – высокая европейская цена: коммерческие трейдеры не готовы поставлять [электроэнергию] по убыточным условиям", – сказал глава компании Зайченко.

Также мы анализировали, как остановка поставок дизеля из Словакии и Венгрии скажется на украинском рынке.

Эксперты не исключают, что розничные продавцы могут повысить цены минимум на 10%. При этом, как сообщил Рябцев, уже сейчас стоимость топлива в Украине на 6-7 гривен за литр выше экономически обоснованной.