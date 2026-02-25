Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо президенту Европейского совета​​ Антониу Коште, который просил Будапешт поддержать выделение кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. В послании Орбан отказался это сделать.

Письмо публикуют телеграм-каналы.

Премьер Венгрии заявил, что одобрит займ только при условии возобновления транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

"Нет никаких технических препятствий для возобновления перекачки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Для этого требуется лишь политическое решение Украины. Как вам известно, я являюсь одним из самых дисциплинированных и последовательных членов Европейского совета. Я полностью понимаю ваши опасения. Но вы, безусловно, также видите абсурдность ситуации: мы принимаем решение, финансово выгодное для Украины, которое я лично не одобряю, затем Украина создает энергетическую катастрофу в Венгрии, а вы просите меня сделать вид, что ничего не произошло. Это невозможно. Я не в состоянии поддержать какое-либо решение, выгодное для Украины, пока ситуация не нормализуется", - написал Орбан.

Напомним, Венгрия блокирует не только кредит, но и новый пакет санкций против России.

Будапешт обвиняет Киев в повреждении нефтепровода. Украина же настаивает на том, что трубопровод вывела из строя сама РФ, и пообещала ЕС вскоре озвучить сроки его ремонта.