Президент Евросовета Антониу Кошта и украинский президент Владимир Зеленский договорились, что Украина в ближайшие дни проведет оценку, сколько времени потребуется на ремонт поврежденного Россией трубопровода "Дружба".

Об этом Кошта заявил на пресс-конференции в Киеве.

Президент Евросовета отметил, что, когда страна-член ЕС испытывает определенные проблемы с третьей страной, европейские ведомства должны разобраться в этих вопросах.

"Именно это мы и сделали вместе с президентом Зеленским по этому нефтепроводу. Мы договорились, что в ближайшие дни Украина проведет оценивание, сколько времени потребуется на восстановление этого трубопровода", - сказал Кошта.

Между тем, как сообщили изданию Ereport в пресс-службе Министерства экономики Словакии, Украина вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружбе", теперь его сдвинули на 26 февраля.

Изначально прокачку должны были возобновить 20 февраля, затем ее сдвинули на 24-е число, а после – на 25-е февраля.

Ereport пишет, что поставки топлива на внутренний рынок Словакии остаются бесперебойными. Словацкое правительство объявило чрезвычайное положение в нефтяной сфере и частично задействовало аварийные запасы нефти.

Напомним, из-за "Дружбы" Венгрия и Словакия заблокировали поставки дизельного топлива в Украину, Словакия также прекратила экстренную подачу электроэнергии, а Венгрия заблокировала пакет санкций против РФ и выделение 90-миллиардного кредита Украине.