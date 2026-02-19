Европейский Союз опровергает сообщения СМИ о том, что он оказывает давление на Украину с требованием ускорить ремонт нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступала в Венгрию и Словакию.

Об этом заявила представитель Европейской Комиссии Анна-Кайса Итконнен во время брифинга в Брюсселе.

"ЕС не выдвигал Украине требований или дедлайнов в вопросе ремонта нефтепровода "Дружба"", - сообщила Итконнен.

По ее словам, в настоящее время Еврокомиссия находится в контакте с властями Украины, Словакии и Венгрии, чтобы получить ясность в вопросе сроков ремонта нефтепровода.

"Мы находимся в контакте с украинскими властями по поводу сроков ремонта трубопровода. Очень, очень важно, чтобы это не было неверно истолковано в том смысле, что мы оказываем какое-либо давление на Украину. Мы не толкаем, не жмем и не определяем для Украины никаких дедлайнов", – говорится в заявлении Итконнен.

Она также подчеркнула, что Киев, по мнению Еврокомиссии, предпринимает нечеловеческие усилия, направленные на ремонт своей энергетической инфраструктуры.

Напомним, Словакия и Венгрия остановили поставки дизеля в Украину, требуя восстановления работы нефтепровода.

О последствиях этого для украинского рынка мы писали в отдельном материале.